GP Singapura F1: Lewis Hamilton chamado aos comissários | AutoSport

Lewis Hamilton foi chamado para estar presente perante os comissários antes da qualificação para o GP de Singapura, por uma alegada violação do Apêndice L, Capítulo III do código.

Esta é a parte do código diz respeito ao equipamento dos pilotos, incluindo capacetes, vestuário resistente ao fogo, apoio de cabeça frontal, cintos de segurança e uso de joias. Podemos estar perante nova polémica com os diretores de corrida a terem deixado claro no início do ano que não queriam que os pilotos usassem joias em pista. O assunto teve os seus altos e baixos e foi sendo adiado, mas talvez estejamos perante uma reedição. As regras são claras e dizem que os pilotos não podem usar este tipo de material, pela sua segurança.