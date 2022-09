GP Singapura F1, Lando Norris: McLaren está “muito, muito, muito longe da Alpine” | AutoSport

Lando Norris não teve a vida facilitada em ambos os treinos livres no Circuito de Marina Bay, no Grande Prémio de Singapura. Norris foi o 19º da tabela de tempos na primeira sessão, com o MCL36 a apresentar um grande pacote de desenvolvimento. O seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo não teve as atualizações para este fim de semana e terminou o primeiro treino livre em 12º, sendo um segundo mais rápido que o Norris. Já no segundo treino livre, 1,2s separam ambos os pilotos, desta vez com vantagem para Norris, mas ainda assim, muito pouco quando comparado com as prestações de ambos os Alpine, rivais diretos na luta pelo quarto lugar do campeonato de construtores de Fórmula 1.

“Estamos muito longe de Alfa Romeo e muito, muito, muito longe da Alpine”, explicou Lando Norris no final dos dois treinos de sexta-feira. “Parece um dos fins de semana mais difíceis” para a McLaren, acrescentou o piloto britânico.

Apesar de ter sido um dia complicado, Norris afirmou querer tirar o maior partido da performance do carro, salientando que é necessário encontrar “algumas pequenas coisas” na configuração, “só não é tão fácil como costuma acontecer”.

Quanto ao impacto das últimas atualizações da McLaren, Norris disse que o carro parece estar a um nível semelhante ao de corridas anteriores, não sendo por isso uma boa notícia.

“Como disse antes, ontem à imprensa, não é uma atualização, é apenas um carro diferente que funciona a um nível muito semelhante. Não estávamos à espera de um grande passo em frente ou sermos mais rápidos ou parecer mais competitivos. É um carro que esperamos que nos permita desbloquear mais no futuro, para o próximo ano. Não é a curto prazo; é mais uma coisa a longo prazo”, concluiu.