GP Singapura F1: Lando Norris bate Charles Leclerc no TL2

Lando Norris foi o piloto mais rápido do segundo treino do Grande Prémio de Singapura, deixando Charles Leclerc no segundo posto da tabela de tempos, numa troca direta de posições entre os dois desde o treino livre 1. Carlos Sainz voltou a ser o terceiro mais rápido, enquanto Yuki Tsunoda foi o quarto e Oscar Piastri a fechar o top 5.

Sendo esta a única sessão de treino representativa para equipas e pilotos, não é de admirar que todos saíssem para a pista logo no início da hora, com uma mistura de pneus de compostos médios e duros.

Após algumas voltas dadas em pista, Alexander Albon passou para o topo da tabela de tempos, com a marca 1:33.632s com pneus médios. Enquanto isso, Sergio Pérez recebeu a bandeira preta e branca por não ter seguido as instruções do diretor de prova, ao ter cruzado a linha branca na saída das boxes quando contornou a curva e encontrou um Aston Martin mais lento na via de saída.

Daniel Ricciardo passou pelo topo da tabela de tempos, ficando abaixo da marca anterior de Charles Leclerc com 1:32.652s. Lando Norris também melhorou, ficando pouco atrás do australiano da RB. No entanto, Carlos Sainz foi ainda mais rápido do que o adversário e à passagem pelos primeiros dez minutos de sessão, Leclerc assumiu a primeira posição, com o tempo de 1:32.627s.

Pouco depois, e continuando a boa forma que o Williams FW46 mostrou no Azerbaijão, Albon reassumiu a liderança da tabela de tempos, baixando a marca para 1:32.238s.

George Russell e Yuki Tsunoda foram mais rápidos do que Leclerc, ficando o britânico da Mercedes a 0.127s do tailandês da Williams. Ainda assim, ficou o registo do bom tempo alcançado pelo piloto japonês com o composto duro (1:32.582s).

Com o avançar do treino, Leclerc voltou ao primeiro lugar, novamente com pneus médios, com o registo de 1:31.665s, voltando Sainz ao segundo posto momentos depois. Por essa altura, Albon regressou à pista com pneus macios, sendo o primeiro piloto a fazê-lo, vinte minutos após o início da sessão.

Com 1:31.650s, menos 0.015s do que Leclerc com pneus médios, Albon passou de novo pela liderança da tabela de tempos, fazendo com que vários pilotos passassem pelas boxes para trocar os compostos usados antes pelo mais macio da gama da Pirelli.

Com os compostos macios a fazerem o seu trabalho em pista, os tempos foram baixando de forma gradual. Os pilotos da McLaren passaram para a frente, com Lando Norris com uma vantagem de 0.7s para Oscar Piastri. Yuki Tsunoda e Charles Leclerc fizeram melhor do que o australiano da McLaren, mas sem sucesso para bater a marca de Lando Norris, que foi de 1:30.727s, um registo mais rápido do que a pole position do ano passado.

Leclerc foi o piloto que mais se aproximou de Norris naquela fase do treino, terminando a sua simulação de qualificação a 0.058s do britânico.

Um pouco mais longe ficou Carlos Sainz (0.629s), ainda que tivesse ficado à frente de Tsunoda e Piastri no terceiro lugar da tabela de tempos. George Russell e Oscar Piastri iniciavam uma nova volta rápida nessa altura, com o britânico da Mercedes a fazer melhor do que o australiano até que ambos abortaram a tentativa.

Ainda sem voltas rápidas com os pneus macios, Franco Colapinto e Lewis Hamilton estavam nos últimos dois lugares da tabela de tempos, até que o argentino da Williams subiu ao 14.º posto. Hamilton, com muita dificuldade em tirar o melhor desempenho do Mercedes W15, não foi além do 11.º lugar na sua primeira volta rápida, a 0.962s do registo de Norris, que era o melhor até aquela altura.

Ambos os pilotos da Aston Martin registaram os seus melhores tempos, com o Fernando Alonso a subir a 12.º e Lance Stroll para 14.º.

Norris voltou aos pneus macios, após ter tocado no muro de proteção do traçado de Singapura. No entanto, a tabela de tempos não registou alteração relativamente ao piloto britânico.

A sessão ficou ainda marcada pelo acidente sofrido por George Russell, que seguiu em frente na curva 8 e bateu com a frente do W15 no muro do circuito. Apesar de ter demorado algum tempo a sair daquela posição, não obrigou ao final antecipado da sessão.

Russell reverses out and heads back to the pits, minus his front wing 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/T6yHHdn5kP — Formula 1 (@F1) September 20, 2024

Com algumas dificuldades sentidas durante o treino, Max Verstappen terminou no 15.º posto. Também fora dos dez primeiros da tabela de tempos, ficou Lewis Hamilton que esteve sempre muito descontente com o comportamento do W15.