GP Singapura F1, Lando Norris: “A corrida mais difícil da minha carreira” | AutoSport

Lando Norris não teve um GP de Singapura fácil – como ninguém teve- mas a McLaren realizou uma excelente operação de campeonato já que aproveitou da melhor maneira o duplo abandono dos Alpine, como terminou com os dois dois pilotos em quarto e quinto.

Lando Norris e Daniel Ricciardo estiveram bem, a equipa escolheu bem a estratégia e com isso obtiveram o melhor resultado da McLaren desde os seus 1-2 em Itália no ano passado:

“Precisávamos disto!” disse Ricciardo. “Finalmente, todos estão de bom humor”, referindo-se à sua má época: “O meu último top cinco foi há um ano na Arábia Saudita, por isso sim, sinto que me é devida alguma boa sorte’.

Já Lando Norris, estava exausto no fim da corrida: “Esta foi de longe a corrida mais difícil, provavelmente de toda a minha carreira, especialmente pelo nível de concentração de que se precisa desde a primeira volta até ao final. Hoje maximizamos, literalmente, não poderia ter corrido melhor. Excelente trabalho de todos, e grande estratégia da equipa. Maximizamos quando outros (Alpine) tiveram problemas. O ritmo foi bom, sinto que conduzi uma corrida muito boa e inteligente. 4º e 5º é melhor que a nossa expectativa”, disse.