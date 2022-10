GP Singapura F1: Início de corrida adiado | AutoSport

A corrida do Grande Prémio de Singapura não vai ocorrer à hora prevista, às 13 horas em Portugal continental. A prova em Marina Bay vai começar mais tarde, é certo, não se sabendo ainda exatamente a que horas, visto estar ainda a chover com bastante intensidade devido à passagem de uma tempestade pelo circuito de Singapura.

Serão dadas mais informações brevemente por parte da direção de corrida.

Still chucking it down ☔️



The Safety Car is dipping its toe in the water #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/TGhlEryzxX