GP Singapura F1, George Russell: “tivemos um problema com os travões” | AutoSport

Desde Imola e Miami que George Russel não se qualificava tão mal. foi 11º, com Lewis Hamilton, que foi terceiro a deixar claro onde poderia estar o seu compatriota, mas um arreliador problema com os travões ‘tramou-o’: “A aderência estava boa, mas tivemos um problema com os travões, que bloqueavam, e cada vez que curvava, o carro tinha um comportamento estranho por causa do binário, e foi piorando ao longo da sessão. Na Q1, notava-se menos, mas foi piorando.

É uma pena pois temos um carro muito forte aqui, não tenho muito mais a dizer” começou por dizer George Russell, que sabe que vai ter uma corrida difícil amanhã, pois ultrapassar é muito complicado no traçado de Marina Bay: “claro que vamos tentar, mas nesta pista há muita degradação de pneus, e haver mais do que uma paragem talvez torne as coisas um pouco melhores, mas vai ser muito complicado. Como vimos ontem estamos bem com o depósito com muito combustível, mas vamos ver..”