GP Singapura F1, George Russell: “Foi dececionante” | AutoSport

George Russell teve em Singapura uma das piores sessões de qualificação desde que chegou à Mercedes, depois de ter sido eliminado na Q2. O piloto britânico expressou o seu desapontamento pelo resultado da qualificação, explicando que sofreu de um problema de subviragem que tem vindo a sentir no carro desde o princípio do fim de semana.

Tendo esse problema no carro, Russell considera que na Q3 o resultado não teria sido melhor do que foi na Q2, “porque não creio que teríamos sido capazes de resolver o problema. Já vimos algumas indicações sobre os dados do que se trata, foi um azar. Foi realmente frustrante”.

Ao contrário do que fez Lewis Hamilton, Russell não foi capaz de colocar o seu carro no topo da tabela de tempos no final da qualificação. “Foi dececionante para mim e para toda a equipa. O carro parece forte aqui e obviamente, Lewis foi muito, muito rápido, mas não consegui fazer com que funcionasse”.

Apesar de ser um “fim de semana encorajador”, a pista de Marina Bay coloca algumas dificuldades acrescidas durante a corrida, não permitindo muitas ultrapassagens. “Encorajador não significa nada quando não se somam pontos e, em última análise, esta é uma pista para qualificação. Felizmente, a degradação parece ser bastante elevada. Pode ser uma corrida de duas paragens amanhã, mas é uma pena não estarmos a lutar pelos três primeiros lugares”, concluiu Russell.