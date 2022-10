GP Singapura F1: George Russell arranca do pitlane | AutoSport

George Russell vai arrancar para o Grande Prémio de Singapura do pitlane depois da Mercedes trocar a unidade motriz do seu W13 e ter ultrapassado a alocação anual definida.

Russell iria partir do 11º lugar da grelha de partida sem a troca e consequente penalização da FIA, depois de ter tido uma má sessão de qualificação ontem, sendo eliminado na Q2.

No final da sessão, o piloto britânico admitiu um problema com o carro que vinha desde sexta-feira, talvez por isso a troca de componentes antes da corrida. A Mercedes optou por equipar o carro de Russell com um novo motor de combustão interna, turbocompressor, MGU-H e MGU-K, baterias e uma nova centralina.

A FIA emitiu um documento no qual declarava que as alterações foram feitas sem a aprovação do delegado técnico da FIA, significando que violaram os termos do Artigo 40.3 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1, e Russell será forçada a iniciar o Grande Prémio de Singapura desde o pitlane, em vez da parte de trás da grelha de partida, que teria sido o procedimento normal.