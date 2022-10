GP Singapura F1: Ferrari dá muito bons sinais | AutoSport

A Ferrari tinha esperança que a natureza do circuito citadino de Singapura, com a sua variedade de curvas de baixa velocidade, se adequasse bem ao F1-75 – e os primeiros sinais são de que é exatamente assim, com Carlos Sainz na frente de Charles Leclerc no segundo treino livre o que dá melhores indicações face ao que se pode esperar para o resto do fim de semana. A Ferrari está cerca de um décimo na frente da Red Bull em termos de uma volta rápida, embora as coisas mudem com stints mais longos.

Carlos Sainz andou bem no treino todo, encontrou depressa um bom ritmo o que no mínimo é um bom presságio para o resto do seu fim-de-semana da Ferrari, mas já Charles Leclerc, não teve um TL2 tão fluído, pois o monegasco passou muito tempo na boxe, perdendo tempo valioso em pista. Como todos sabemos, a qualificação é muito importante em Singapura, pois é muito difícil de ultrapassar e isso coloca a equipa italiana, que é cerca de um quarto de segundo mais rápida que a Red Bull nas curvas de baixa velocidade, numa boa posição para o que se segue do fim-de-semana.

FOTO Philippe Nanchino