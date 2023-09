GP Singapura F1, Ferrari com ritmo impressionante | AutoSport

Carlos Sainz e Charles Leclerc não estavam otimistas quanto à possibilidade de repetirem a sua relativa forte forma de Monza em Singapura – mas deram que falar no paddock na sexta-feira, uma vez que ambos imprimiram um ritmo impressionante em ambas as sessões de treinos, desde o mais quente e luminoso TL1 até ao mais fresco e escuro TL2.

Ambos admitiram a sua ligeira surpresa com a sua vantagem, o seu ritmo nas retas foi um fator chave para os seus tempos no topo da tabela, mas também permaneceram cautelosos com o facto da pista ficar mais dura hoje, sábado, e os rivais beneficiarem de tais condições, com outros a ganharem com a afinação dos seus pacotes de atualização durante a noite, depois de terem aprendido melhor o que fazer depois dos dois primeiros treinos.

A Ferrari liderou a classificação, sendo o ritmo de uma volta o seu forte durante toda a temporada, mas é quase certo que enfrentará uma forte ameaça da Red Bull. Já em termos de ritmo de corrida, caem para terceiro – um pouco atrás da McLaren. Não é o ideal, mas esta é uma pista onde é difícil ultrapassar – e a Ferrari espera ter encontrado terreno durante a noite, também.

Philippe NANCHINO / MPSA