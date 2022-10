GP Singapura F1, Fernando Alonso: “Podemos estar muito orgulhosos do nosso desempenho” | AutoSport

Não era assim que Fernando Alonso queria festejar a corrida 350 na F1. Um abandono motivado por uma falha na sua unidade motriz encurtou sobremaneira a corrida do espanhol, numa altura em que estava em luta renhida com Lando Norris.

O piloto espanhol lamentou a desistência, mas preferiu focar-se nos aspetos positivos:

“É uma pena termos desistido cedo da corrida e isso significa que perdemos bons pontos no campeonato. Penso que podemos olhar para os aspetos positivos e podemos estar muito orgulhosos do nosso desempenho este fim-de-semana novamente. Lutámos pelos cinco e seis primeiros lugares no sábado e igual na corrida . Foi uma prova muito complicada em condições difíceis, e foi difícil ver a linha seca a aparecer na pista. Temos outra corrida a chegar no próximo fim-de-semana, pelo que pelo menos podemos mudar imediatamente o foco para o Japão e voltar aos pontos lá”.

Foto: Philippe Nanchinno