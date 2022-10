GP Singapura F1, Fernando Alonso: “estive num nível alto, mas mais uma vez não terminamos” | AutoSport

Fernando Alonso desistiu pela quarta vez este ano, duas vezes nas duas últimas corridas, o que numa altura em que a Alpine luta diretamente com a McLaren pelo quarto lugar do Mundial de Construtores, não vem mesmo nada a calhar, até porque que com o abandono dos dois carros, a McLaren passou para a frente da Alpine no campeonato: “Não estou contente, estou muito desapontado, mais uma vez, voltamos a perder muitos pontos devido a questões mecânicas, são para aí algo como sessenta pontos a menos, com isso poderíamos estar noutra liga. Estou orgulhoso da nossa performance mais uma vez neste fim de semana, estive num dos meus níveis mais altos, mas mais uma vez não terminamos. Não há nada que possa fazer agora”, começou por dizer, explicando depois que tudo se deu muito rapidamente: “não tive qualquer aviso, aconteceu de repente, o barulho foi muito, penso que terá sido alguma coisa no motor”, disse.