GP Singapura F1, Esteban Ocon: “coisa boa é sabermos que somos competitivos” | AutoSport

Segundo abandono do ano para Esteban Ocon, que depois de uma série muito boa a terminar corridas nos pontos, ficou de fora há duas semanas em Monza e agora o segundo abandono do ano, logo um duplo abandono para a equipa: “tivemos provavelmente um problema com o motor, vi sair fumo branco e nessa volta ouvia barulhos cada vez mais altos. Foi um dia frustrante para a Alpine embora a coisa boa é que sabermos que somos competitivos, podemos contar com o carro que temos, por isso, já anseio por Suzuka, é uma das minhas pistas favoritas”, disse Ocon, que revelou não saber se os dois abandonos estão ligados ou não: “temos que investigar e perceber o que se passou, mas são corridas, poe vezes acontece”, concluiu.