GP Singapura F1: Dia difícil para a Red Bull, mas não há falta de ritmo | AutoSport

quando uma equipa tem um dia de treinos livres complicado e ainda assim termina-o a 0.11s em termos de voltas rápidas e na frente nos stints mais longos, está tudo dito. O dia de ontem não foi, claramente, dos melhores para a Red Bull, este ano, mas enquanto Max Verstappen desfrutou de um primeiro treino livre razoavelmente bom, perdeu algum tempo no segundo com mudanças de configuração que levaram mais tempo do que o esperado pela equipa. Ainda assim, e apesar do líder do campeonato ter completado apenas sete voltas no TL2, ainda conseguiu o quarto tempo mais rápido, nos minutos finais da sessão.

Já o seu colega de equipa, Sergio Perez teve alguns problemas de motor, e depois ‘lutou’ para encontrar um ritmo e o mexicano admite que tem muito mais para encontrar hoje, sábado. De qualquer das formas, a equipa não teve um dia perfeito, mas está na frente ou muito perto dela, pois continuam claramente a ser os favoritos deste fim-de-semana, especialmente na corrida.