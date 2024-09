GP Singapura F1: como estará a Red Bull na única pista em que não venceu em 2023?

Apesar de toda a história recente – tanto desta temporada quanto da corrida de Singapura do ano passado – indicar que McLaren e Ferrari são as equipas a bater, a Red Bull espera que esses exemplos não sejam um indicativo do desempenho esperado neste fim de semana.

O ano de 2023 foi quase uma varredura limpa de vitórias em corridas para a Red Bull, mas não o conseguiram em Singapura, onde não lograram que o carro funcionasse no circuito de rua e por isso não foram capazes de lutar pelo pódio. Foi a única corrida que não venceram, mas este ano chegam numa posição muito diferente.

O início de época dominante de Max Verstappen parece ter sido há muito tempo, mas o líder do campeonato continua a somar pontos sólidos e apenas viu Norris reduzir a diferença em três pontos na última corrida.

Mais encorajador para Verstappen e para a Red Bull foi o desempenho de Sergio Perez, que pareceu muito mais confortável numa pista em que já venceu duas vezes e esteve na luta pela vitória até à colisão tardia com Sainz.

A exibição de Perez numa altura em que a Red Bull não está no seu melhor momento competitivo é um sinal positivo e ele terá de repetir isso em Singapura para tentar ajudar a manter a McLaren ao alcance no campeonato de construtores. E pode desempenhar um papel importante na defesa da liderança de Verstappen, mas se a Red Bull ‘lutar’ mais uma vez, poderemos ver algumas grandes oscilações em termos de pontos do campeonato.

