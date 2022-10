GP Singapura F1, Christian Horner: “foi a chamada mais difícil do mundo” | AutoSport

Max Verstappen estaria numa volta canhão que lhe daria a pole position para o Grande Prémio de Singapura, mas a equipa teve de o chamar para abortar a volta e regressar ao pitlane, porque iria ficar sem combustível para amostra obrigatória à FIA e seria desclassificado.

Christian Horner explicou a situação em declarações à Viaplay, admitindo ter difícil ter obrigado Verstappen a abortar a sua volta, mas havia outra escolha senão fazer parar o piloto.

“Foi um erro de cálculo do nosso lado”, disse Horner. “Abastecemos o carro para cinco voltas e porque a pista estava melhorar tão depressa, conseguimos uma volta extra para que estivesse perfeitamente colocado, mas, obviamente, é fundamental dar a amostra de combustível, por isso foi a chamada mais difícil do mundo quando estava a ganhar dois segundos e meio na volta. Se não desse a amostra, iria partir do pitlane, por isso é frustrante, mas grande ritmo no carro e desempenho fenomenal do Checo [Sergio Pérez]”.

O responsável da Red Bull afirmou ainda que a equipa tornou a tarefa de Max Verstappen mais complicada, tendo que arrancar do oitavo posto da grelha, mas tem esperança que o neerlandês consiga recuperar posições com o bom carro a afinação que encontraram e realçou que “será importante para o Checo ter uma boa partida amanhã”.