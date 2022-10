GP Singapura F1, Christian Horner: “Ficarei surpreendido se houver penalização” | AutoSport

A Red Bull viu novamente um dos seus pilotos vencer uma corrida este ano, mas desta vez foi Sergio Pérez que saltou para a liderança do pelotão logo na partida e de lá não saiu mais. Apesar de ter triunfado em Singapura, os comissários da FIA investigam uma possível infração do mexicano durante os períodos de Safety Car em pista – alegadamante Pérez deixou mais do que a distância permitida entre o seu carro e o SC – podendo existir uma penalização ao vencedor.

“Para mim é um não-assunto”, disse o responsável da Red Bull após a corrida e antes de serem ouvidos pelo colégio de comissários. “Vimos isto acontecer tantas vezes, nas voltas de formação e nos Safety Car, os carros ficarem mais para trás, que seria muito injusto penalizá-lo desta forma. Ficaria surpreendido se houver penalização”.

Horner elogiou a forma como Pérez levou de vencida os dois Ferrari no GP de Singapura, explicando que “Checo [Sergio Pérez] foi perfeito, a equipa trabalhou muito para encontrar um ‘set up’ bom. Ele é muito bom em circuitos citadinos, vimos isso no Azerbaijão e no Mónaco, e agora aqui, no escorregadio asfalto de Singapura. Isto vai dar-lhe muita confiança para o que resta da época”.

Sobre a corrida frustrante de Max Verstappen, o responsável da Red Bull considera que apesar de tudo, a recuperação final foi “notável”. “Foi uma corrida muito dura. Começou fora da sua posição, teve um arranque horrível e estava a pacientemente a recuperar por entre o pelotão, apesar de ser muito difícil de ultrapassar, estava no top 5 e no recomeço, penso que o ritmo atrás do Safety Car foi muito lento, que as pressões [dos pneus] baixaram e falhou a travagem. Ficou com os pneus danificados e teve de parar, mas a recuperação nas últimas duas voltas – ultrapassou Lewis [Hamilton] e Sebastian [Vettel] – foi notável”, concluiu.