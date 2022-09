GP Singapura F1, Charles Leclerc: “foi um dia muito, muito difícil” | AutoSport

Charles Leclerc terminou o segundo treino livre do Grande Prémio de Singapura com o segundo melhor registo na tabela de tempos, mas não ficou nada satisfeito com o ‘timing’ da equipa o lançar em pista, queixando-se disso mesmo via rádio no final da sessão. Tendo passado muito tempo dentro da box e fora do carro enquanto decorria o treino, o monegasco aponta à pole position na qualificação de amanhã, apesar do que considera ter sido um primeiro dia em Marina Bay “muito, muito difícil”.

“Em termos de desempenho, foi um dia positivo; em termos de condução, foi um dia muito, muito difícil para nós. Tivemos bastantes problemas e saídas para a pista muito limitadas, precisamos de recuperar o atraso no terceiro treino livre”, disse Leclerc no final dos treinos. “Parece que a performance é boa, mas ainda precisamos de dar um passo em frente de hoje para amanhã. Esperamos que amanhã tenha mais tempo em pista no terceiro treino para nos prepararmos para a qualificação”.

O piloto da Ferrari, que tenta recuperar o máximo de pontos no campeonato para Max Verstappen, sabe que a pole position é muito importante para conquistar um bom resultado na corrida, neste que é um circuito muito desafiante. “Vamos para o resultado máximo. Vamos apontar à pole e veremos o que é possível”, disse Leclerc sobre as suas expectativas para amanhã.