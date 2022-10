GP Singapura F1, Charles Leclerc: “Estou contente tendo em conta a sexta-feira que tivemos” | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a nona pole position do ano na sessão de qualificação para o Grande Prémio de Singapura, numa das mais loucas e complicadas sessões da temporada. Max Verstappen vinha a ganhar tempo ao piloto da Ferrari na sua última volta, mas a Red Bull decidiu abortar a tentativa, beneficiando Leclerc que estava já fora do F1-75.

“Foi uma qualificação muito complicada, a Q1 e Q2 com pneus intermédios, na Q3 não sabíamos muito bem o que fazer e decidimos pelos macios no último momento e compensou. Na penúltima volta pensei que não iríamos conquistar a pole, mas conseguimos”, começou por explicar o piloto da Ferrari após a sessão de qualificação.

Charles Leclerc afirmou estar “contente com o resultado de hoje tendo em conta a sexta-feira que tivemos. Tivemos pouco tempo em pista ontem e alguns problemas, mas recuperamos bem. Não temos muitos dados para a corrida, no entanto se executarmos bem a estratégia devemos ter bons resultados”.

Tendo estabelecido um tempo mais rápido do que Sergio Pérez e Lewis Hamilton, Leclerc salientou a importância da última volta sem erros cometidos para a conquista da pole position. “Foi muito especial, todas as qualificações em circuitos citadinos são sempre no limite. Em algumas zonas da pista estava molhada onde perdíamos a traseira do carro, mas consegui uma volta limpa, sem erros, que contou”, concluiu o piloto.