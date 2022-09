GP Singapura F1, Carlos Sainz: “vai ser uma batalha muito próxima para nós os seis” | AutoSport

Carlos Sainz teve uma sexta-feira mais calma do que o seu companheiro de equipa, que teve problemas com o seu carro no segundo treino livre e perdeu muito tempo dentro da box. No entanto, o piloto espanhol da Ferrari espera uma resposta dos rivais Red Bull e Mercedes, depois destas equipas também terem tido dois treinos complicados no primeiro dia do Grande Prémio de Singapura, esperando uma dura luta a três pela pole position.

“Enfrentamos alguns desafios no TL1, definitivamente foi uma surpresa o nível de oscilações e a fraca qualidade de condução do carro, e como foi duro em pista”, disse o piloto espanhol. “Para o TL2, conseguimos melhorar um pouco o carro, mas ainda temos algumas coisas para ver, porque parece que vai ser uma batalha muito próxima para nós os seis”.

Sainz esclareceu que “que hoje alguns pilotos com problemas que provavelmente não fizeram o seu melhor tempo de volta possível, e penso que amanhã todos temos uma grande margem para melhorar”. O piloto da Ferrari espera os Red Bull e os Mercedes em melhor forma a partir do terceiro treino livre para atacarem na sessão de qualificação.