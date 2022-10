GP Singapura F1: Bottas, Ricciardo e Ocon eliminados na Q1 | AutoSport

Foi com alguma surpresa que Valtteri Bottas e Esteban Ocon, principalmente, foram eliminados na Q1 da sessão de qualificação do Grande Prémio de Singapura. Juntam-se Daniel Ricciardo e os dois pilotos da Williams, Alexander Albon e Nicholas Latifi aos dois pilotos, não passando à Q2.

Os dois pilotos da Haas passaram na última tentativa à Q2 numa fase de qualificação, que embora não tivesse chovido, todos os pilotos saíram para a pista com pneus intermédios.

Vários pilotos estavam na via de saída das boxes prontos para iniciar a sessão de qualificação, prevendo-se chuva após a Q1. A pista estava a secar mas os pilotos começaram a sessão com pneus intermédios.

George Russell e Lewis Hamilton foram os primeiros pilotos a liderarem a tabela de tempos, mas com registos muito longe daquilo que eram expectáveis. Enquanto isso, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu foram os últimos dois pilotos a saírem para a pista.

Com o tempo de 1:55.842s, Russell passou a liderar a Q1, mas com Charles Leclerc e Max Verstappen sem terem terminado a sua primeira volta rápida. Com bandeiras amarelas no terceiro setor, Verstappen teve de abandonar a sua tentativa de volta rápida, depois de Leclerc ter conseguido completar uma volta, estabelecendo o melhor tempo naquela altura, com o registo de 1:55.054s, sendo seguido por Carlos Sainz. Depois disso, Hamilton melhorou o seu registo anterior e beneficiando de melhorias das condições de pista, passou a liderar a tabela de tempos com 1:54.689s. Faltava Max Verstappen, que bateu o tempo do britânico da Mercedes, com o crono 1:54.395s.

Charles Leclerc respondeu aos ensaios anteriores dos seus adversários da Red Bull e da Mercedes, passando para o primeiro lugar com o tempo em 1:54.222s, sendo seguido de Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz e Hamilton.

Com cerca de 5 minutos para o final da Q1, estavam em zona de eliminação Alex Albon, Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Mick Schumacher.

Os dois pilotos da Haas conseguiram saltar para fora dos 5 últimos lugares, assim como Ricciardo, deixando Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda e os dois pilotos da Williams nas posições do fundo da tabela de tempos.

Entretanto, Lewis Hamilton passou a liderar a sessão, com o tempo 1:53.161s, sendo depois batido por Max Verstappen 1:53.057s.