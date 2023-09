GP Singapura F1: Aston Martin de novo mais longe da frente | AutoSport

Fernando Alonso foi o quarto mais rápido no segundo treino, os Aston Martin foram os quartos melhores nas curvas mais lentas e estão à altura de todos os seus rivais nas curvas de média velocidade.

No entanto, quando se analisam melhor os números, a equipa cai para quinto na classificação geral, 0,6s abaixo do ritmo da frente, numa só uma volta e são três décimos mais lentos do que Mercedes e McLaren. Nos stints mais longos, eles reduzem a diferença, mas ainda estão em quinto lugar, sugerindo que muito trabalho foi necessário entre ontem e hoje se quiserem garantir que não acabam do lado errado de uma luta para entrar na Q3, ou nos pontos, no domingo.

Philippe NANCHINO / MPSA