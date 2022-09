GP Singapura, F1: Apenas o carro de Lando Norris terá atualizações da McLaren | AutoSport

O pacote de desenvolvimento introduzido pela McLaren neste fim de semana do Grande Prémio de Singapura só estará disponível para Lando Norris, confirmou Daniel Ricciardo.

Na discussão com a Alpine pelo quarto lugar na classificação do campeonato de construtores, a McLaren trouxe a maior atualização para Singapura de todas as dez equipas, apesar da equipa francesa também apresentar um novo fundo para o A522. De Woking vieram novos flancos, fundo, difusor e condutas de entrada de ar para os travão dianteiros. No entanto, as atualizações só estarão disponíveis para Lando Norris, com o companheiro de equipa Daniel Ricciardo a ter de esperar até ao próximo fim de semana no Japão.

“Lando [Norris] tem [autalizações]”, disse o piloto australiano em antevisão ao GP de Singapura. “Só com tempo e recursos, seja o que for, serão sempre ambos os carros, ambos teremos no Japão, mas este fim de semana só ele. Acho que a próxima pergunta é ‘porquê ele?’. Bem, muito do trabalho de desenvolvimento, também, para 2023 começa por ele”.

Ricciardo admite que o pacote de desenvolvimento introduzido em Singapura será “a nossa última atualização”. O piloto tem esperanças que as alterações montadas no MCL36 surtam o efeito desejado para que no GP do Japão ambos os carros terminem com bons resultados.