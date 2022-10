GP Singapura F1: Andreas Seidl explicou objetivo da “alteração de conceito” do MCL36 | AutoSport

A McLaren apresentou uma longa lista de novos componentes e atualizações para o Grande Prémio de Singapura. Foi de longe a equipa que mais alterações levou para os seus carros, novo fundo, mais ajustes nas entradas de ar para arrefecimento dos componentes internos, difusor, flancos e dianteira do carro de Lando Norris, mas o seu ritmo na sexta-feira não impressionou, com o piloto britânico a admitir no final do dia que a equipa estava muito longe dos seus rivais diretos, a Alpine, enquanto o seu companheiro de equipa, Daniel Ricciardo (que está pronto para receber as atualizações no Japão) disse uma série de mudanças na configuração do MCL36 não produziram o resultado pretendido.

Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, admitiu que as atualizações têm como objetivo primordial dar algumas indicações à equipa para o caminho a seguir no carro de 2023, mas o ritmo demonstrado nos primeiros treinos não são bons sinais.

“Graças ao grande trabalho de todos na fábrica e à equipa liderada por James Key conseguimos apresentar estas atualizações, ou alteração de conceito, no carro para Singapura. Esperamos que nos dê respostas e indique o caminho a seguir, tanto para o desenvolvimento do carro, como para o próximo ano. Esse foi o objetivo principal deste pacote. Ainda queremos melhorar o carro para este ano, porque queremos manter-nos na discussão com a Alpine até ao último Grande Prémio em Abu Dhabi, mas demonstramos ontem [sexta-feira] algumas dificuldades em manter o ritmo com ambos os carros”, explicou Seidl após dois treinos no circuito de Marina Bay.

Norris, tinha dito antes que o carro parecia estar a um nível semelhante ao de corridas anteriores, não tendo grande impacto o pacote de desenvolvimento no seu monolugar. A equipa espera poder retirar mais performance dos dois carros, depois de serem montadas as atualizações no monolugar de Ricciardo, no circuito de Suzuka, durante o próximo Grande Prémio do Japão.