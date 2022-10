GP Singapura F1: Alpine destacada no 4º lugar | AutoSport

Há muito que a Alpine tem vindo a mostrar claramente ser a quarta força na grelha, e o que se viu nestes treinos livres só corroboram essa ideia.

Fernando Alonso e Esteban Ocon já têm agora montados nos seus monolugares do novo ‘chão’ mais evoluído, melhoramento que surgiu na sequência de vários upgrades que têm vindo a ser desenvolvidos pela equipa. E o que se viu ontem em pista sugere que as modificações correram bem.

Os dois monolugares parecem rápidos, ainda que Fernando Alonso não tenha cumprido todo o programa como pretendia, devido a uma fuga de óleo. Ainda assim o espanhol estava contente com a performance do carro. É verdade que estão muito longe das equipas da frente, e mesmo da Mercedes, mas têm uma boa vantagem face ao seu rival que está mais perto, a Alfa Romeo, que se tem mostrado bem em Marina Bay.