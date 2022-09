GP Singapura F1: AlphaTauri procura ultrapassar a Haas no campeonato | AutoSport

Max Verstappen pode fechar as contas da revalidação do título mundial de pilotos de Fórmula 1 no regresso da competição ao Circuito de Marina Bay para o Grande Prémio de Singapura. No entanto, este não será o único ponto de interesse na primeira jornada da ronda asiática. Mais atrás no pelotão, a AlphaTauri pretende pressionar a Haas e tentar superar a equipa norte-americana que está no sétimo posto da classificação do campeonato de construtores, apenas 1 ponto à frente dos italianos.

De acordo com Pierre Gasly, o objetivo mínimo da AlphaTauri é ultrapassar a Haas na classificação.

“Não é impossível para nós alcançarmos a Alfa Romeo no sexto lugar, mas isso pode ser complicado”, disse o piloto francês. Para isso acontecer, segundo Gasly, é preciso “um final de temporada realmente bom. Temos de procurar somar pontos com ambos os carros o máximo possível, mesmo que não seja fácil”. Portanto, parece que o objetivo da equipa passa por ultrapassar a Haas.

O seu companheiro de equipa, recentemente confirmado como piloto da equipa para 2023, Yuki Tsunoda, considera que “Singapura não será uma corrida fácil para mim, porque será a minha primeira vez nesta pista”.

O piloto japonês explicou ainda que pode abordar as duas próximas corridas, Singapura e o ‘seu’ GP no Japão, sem a preocupação sobre o futuro, uma vez que isso já ficou decidido, e concentrar-se nas corridas.

Na discussão pelo melhor posto do Campeonato de Construtores para a AlphaTauri, seria importante que Tsunoda voltasse ao top 10, visto que o seu último ponto foi em Espanha em maio.