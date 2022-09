GP Singapura F1: Alexander Albon confirma presença | AutoSport

Alexander Albon está pronto para reassumir os comandos do FW44 em Singapura depois de ter sido hospitalizado com apendicite e obrigado a uma cirurgia de urgência durante o Grande Prémio de Itália, dando lugar ao piloto de reserva da Mercedes e da Williams, Nyck de Vries.

O piloto tailandês sofreu ainda complicações no pós-operatório que o levou a passar pelos cuidados intensivos do hospital milanês onde recebeu os cuidados de saúde. Após sair do hospital, a recuperação foi feita em casa, mas a preparação para o GP de Singapura foi limitada e como se trata de um circuito citadino, com exigências próprias, Nyck de Vries viajou com a equipa estando de sobreaviso no caso de Albon ter que ser substituído.

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos por todas as suas mensagens e apoio durante o fim de semana do Grande Prémio de Itália”, disse Albon na antevisão do próximo Grande Prémio. “A minha preparação para Singapura tem sido um pouco diferente do normal, mas sinto-me bem e fiz tudo o que era possível para me preparar para uma das corridas mais físicas do calendário”.

Apesar de se ser dizer preparado, Albon não subestima as dificuldades que vai encontrar no traçado de Marina Bay, principalmente as irregularidades do piso e a humidade. “Não estou a subestimar a dimensão do desafio, mas estou ansioso por chegar à pista na sexta-feira e voltar a conduzir”, concluiu o piloto.