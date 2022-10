GP Singapura F1, Alex Albon: “Estou a aguentar melhor que o esperado” | AutoSport

Alex Albon está de regresso após a cirurgia de remoção do apêndice, que se complicou com uma reação à anestesia que levou o tailandês à unidade de cuidados intensivos. A recuperação de Albon está a ser notável e o piloto da Williams aguentou sem problemas os desafios da pista de Singapura nos dois primeiros treinos, uma das mais exigentes do ano:

“Sabíamos que ia ser difícil, mas sinto que estou a lidar melhor do que esperava”, disse ele após o segundo treino de sexta-feira. “Tivemos uma boa quantidade de stints longos. Ainda é um quarto do que faríamos no domingo, mas ainda tenho um dia para descansar amanhã e, claro, sendo apenas uma corrida e um bloco de condução, espero que não seja muito mau. Sinto-me bem quando estou no carro, de um modo geral. É mais apenas o calor! Quando se sai, pode-se sentir que é obviamente físico. Mas eu sinto que não há grandes problemas, por isso sinto-me muito bem”.

“O circuito não tende a nosso favor; este é um circuito que exige muita eficiência em termos de downforce – são 22, 23, curvas por aqui, não há muitas linhas rectas para recuperar esse tempo de volta. Estamos a fazer o que podemos. Sinto que há definitivamente melhorias a fazer, ainda estou a entrar no ritmo e a aproximar-me das paredes, é disso que se trata.”