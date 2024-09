GP Singapura F1: 3ª vitória do ano para Lando Norris, 5ª da McLaren

Lando Norris (McLaren Mercedes) venceu pela terceira vez este ano, dominando por completo o GP de Singapura de F1, terminando com mais de 20 segundos de avanço para Max Verstappen (Red Bull Racing Honda RBPT) que ainda assim conseguiu suster atrás de si o outro McLaren, o de Oscar Piastri (McLaren Mercedes) que depois de ter partido de 5º não conseguiu melhor do que um lugar no pódio.

Nos lugares seguintes ficaram os Mercedes ‘entremeados’ com os Ferrari, com George Russell (Mercedes) em quarto na frente de Charles Leclerc (Ferrari), seguidos de Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari), que nunca tiveram andamento para fazer mais. Boa gestão de corrida de Max Verstappen, que se preocupou maioritariamente em perder o mínimo possível para os McLaren, fazendo mais do que o suficiente para terminar logo atrás do inalcançável Lando Norris, que perdeu a volta mais rápida para Daniel Ricciardo (RB Honda RBPT) na última volta, roubando um ‘pontinho’ ao piloto da McLaren, que ele próprio não pode ganahr porque terminou fora do top 10.

Fernando Alonso (Aston Martin Aramco Mercedes) foi oitavo na frente de Nico Hulkenberg (Haas Ferrari) com Sergio Perez (Red Bull Racing Honda RBPT) sem conseguir sequer passar o Haas à sua frente.

Lando Norris (McLaren Mercedes) partiu da pole e rapidamente deixou Max Verstappen a mais de um segundo, afastando-o do DRS, conseguindo desta feita um bom arranque e manter a liderança no final da primeira volta, o que sucedeu pela primeira vez que partiu da pole. No final da 1ª volta já tinha 1.853s de avanço para o piloto da Red Bull, na volta 13, 7.1s de avanço, foi às boxes na volta 31 e regressou em primeiro, na volta 42 já tinha 23.705s de avanço, chegou quase aos trinta segundos, mas a partir daí geriu e terminou com 20.945s. Apanhou dois pequenos sustos com dois ‘raspanços’ da asa dianteira nos muros, mas nada de especial, vencendo com todo o mérito de uma forma tão clara como a que a Red Bull vencia na fase inicial da época.

Max Verstappen (Red Bull Racing Honda RBPT) foi segundo e tinha consciência de que seria muito difícil bater os McLaren, mas a sua classe permitiu-lhe aproveitar o facto de Oscar Piastri sair apenas da quinta posição. O tempo que o austrialiano demorou a desenvencilhar-se dos monolugares à sua frente, permitiu a Verstappen fazer o suficiente para que não fosse alcançado pelo segundo McLaren, sendo que estes três pontos a mais podem dar-lhe muito jeito no fim do ano. A este ritmo, mesmo vencendo corridas, Lando Norris não conseguirá ultrapassar Verstappen no campeonato.

Na colta 13, o neelrandês já tinha 7.1s de atraso, foi às boxes na volta 30, e na volta 42 tinha 23.705s atraso, mas já sabia que o mais importante era manter Piastri longe e conseguiu-o.

FOTO MPSA/Phillipe Nanchino