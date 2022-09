GP Singapura de F1: Que dupla na Alpha Tauri? | AutoSport

A Alpha Tauri já confirmou que Yuki Tsunoda vai ficar pelo menos mais uma época, mas quem via ser o seu colega de equipa é que está ainda indefinido. O piloto japonês impressionou a equipa com o seu ritmo ‘bruto’ e empenho, ao mudar-se para Faenza para estar totalmente integrado na equipa, e a equipa vê nele potencial para lhe ‘dar’ um terceiro ano, mas na boxe do lado ainda não é claro quem lá vai estar.

Pierre Gasly foi anunciado pela equipa no início desta temporada, para 2023, mas o seu futuro tornou-se desde então o centro de muitas especulações depois de ter sido demonstrado pela equipa o interesse em assinar com o piloto da IndyCar, Colton Herta.

Gasly ser ‘cogitado’ pela Alpine como substituto de Fernando Alonso, parece estar em cima da mesa, mas nenhuma das equipas confirmou essa possibilidade.

O interesse Herta parece ter terminado devido às questões da Super Licença de F1, mas há uma série de pilotos disponíveis que também podem estar no radar da Alpha Tauri se a Alpine quiser avançar com uma ‘jogada’ pelo francês.

