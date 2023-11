GP São Paulo, F1: Yuki Tsunoda somou os primeiros pontos da AlphaTauri em corridas Sprint | AutoSport

Depois da surpresa no México, os primeiros sinais da AlphaTauri em São Paulo não foram tão animadores. Sem conseguirem passar para o Q2 na sessão de qualificação de ontem, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo estiveram com um melhor andamento no Sprint Shootout e alcançaram o derradeiro segmento, reservando o sexto e o oitavo posto, respetivamente.

Abordando de forma diferente a corrida, Tsunoda foi o único piloto dentro dos 10 primeiros da grelha de partida que arrancou com pneus novos. Não foi uma boa partida de ambos os pilotos, mas conforme evoluiu a corrida, Ricciardo colocou-se na luta pelo último lugar pontuável, enquanto Tsunoda perseguia Leclerc e depois ficou nas imediações da luta entre o monegasco e Lewis Hamilton. O piloto australiano não conseguiu ultrapassar Carlos Sainz e ficou pressionado – as margens foram sempre muito curtas nessa zona do pelotão – pelo seu compatriota Oscar Piastri. O piloto da AlphaTauri aguentou-se na traseira do McLaren depois de ter sido ultrapassado pelo jovem piloto da equipa de Woking e conseguiu recuperar a posição, mas Sainz estava já longe para ser possível discutir o último ponto.

Por seu turno, Tsunoda não foi capaz de ultrapassar Leclerc, mas aproveitou o final de corrida sem ritmo de Hamilton para ascender ao sexto lugar final, somando mais três pontos para a sua conta pessoal e para a da equipa, o que permite à AlphaTauri encarar a corrida do Grande Prémio com mais três pontos do que a Alfa Romeo no mundial de construtores, tendo, para já, reduzindo a diferença para a Williams para nove pontos.

Para já, vale o que vale, mas não podemos esquecer que a equipa italiana soma pontos pela segunda vez consecutiva, independentemente do que acontecer amanhã, numa clara recuperação nesta fase final da temporada.

