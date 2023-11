GP São Paulo, F1: Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo eliminados no Q1 | AutoSport

Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Logan Sargeant e Zhou Guanyu foram eliminados no final do primeiro segmento da sessão de qualificação do Grande Prémio de São Paulo.

Oscar Piastri foi o primeiro piloto a completar a volta rápida na Q1, passando a ser a referência com 1:11.494s, mas rapidamente Lance Stroll passou para o topo da tabela de tempos, batido pouco depois por Max Verstappen e Lando Norris, que terminou a volta em 1:10.623s. Lewis Hamilton, ficando a 0.261s de Norris, ficou à frente de Verstappen no segundo posto da tabela de tempos.

Um incidente, que envolveu George Russell e Pierre Gasly, será investigado após a sessão, podendo tratar-se de um impedimento no final da saída das boxes. O piloto britânico estava mais lento no final do pitlane, o que agora é permitido pelas notas do diretor de corrida, mas não pareceu estar o mais à esquerda possível, que é exigido, enquanto Gasly seguia atrás mais rápido e teve de travar para não bater no Mercedes.

Com novos jogos de pneus macios, os pilotos regressaram à pista para o final da Q1, prevendo-se chuva para os instantes finais, passando Charles Leclerc para a frente da tabela de tempos, com 1:10.472s.

A três minutos do fim do primeiro segmento da qualificação, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Zhou Gunayu, Kevin Magnussen e Logan Sargeant estavam em lugares de eliminação.

Nas últimas voltas rápidas, com a pista a melhorar rapidamente, George Russell passou ao primeiro lugar com 1:10.340s, enquanto Hülkenberg saltou para os três primeiros e saiu da zona de eliminação. Quem não conseguiu escapar foi Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, que se juntaram ainda Valtteri Bottas, Logan Sargeant e Zhou Guanyu.