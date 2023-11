GP São Paulo, F1: Toto Wolff revela as possíveis alterações ao formato Sprint | AutoSport

Têm sido apontadas várias propostas para a alteração do formato dos fins de semana com Sprint, ainda sem qualquer confirmação por parte da Fórmula 1, mas em declarações à Sky em São Paulo, Toto Wolff deu conta dos planos sobre este tema para o futuro.

Segundo o responsável da Mercedes, o Sprint Shootout pode passar para as tardes de sexta-feira, enquanto a corrida Sprint pode-se realizar na manhã de sábado e a qualificação para o Grande Prémio nas tardes de sábado, no mesmo horário que as rondas sem este formato. O dia de domingo continuaria dedicado exclusivamente ao Grande Prémio, com a corrida mais longa de todo o fim de semana.

Há rumores que continuam a circular, como a criação de um novo campeonato apenas dedicado às Sprint, grelhas invertidas tendo por base a classificação do campeonato do mundo ou um prémio monetário para os vencedores de cada uma das corridas, para aumentar o interesse dos fãs neste formato, que é uma aposta da Fórmula 1. Opinião semelhante à do atual tricampeão mundial da disciplina – Max Verstappen disse no México que a “corrida não significa nada” para si, acrescentando que “quando cruzo a linha de meta, penso que amanhã é a verdadeira corrida. Podem fazer o que quiserem, mas não acho interessante” – Toto Wolff sublinhou que em geral “não gosto muito destes fins de semana, mas se tivermos de os realizar, do ponto de vista do público, vale a pena”.