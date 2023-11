GP São Paulo, F1, SQ1: Esteban Ocon eliminado depois de ter sofrido um acidente | AutoSport

Esteban Ocon protagonizou o acidente que obrigou à bandeira vermelha que levou ao final precoce do primeiro segmento da Sprint Shootout, sendo eliminado no SQ1, juntamente com Lance Stroll, Zhou Guanyu, Alexander Albon e Logan Sargeant.

O piloto francês da Alpine tinha começado uma volta rápida, mas ao sair das duas primeiras curvas, bateu no AMR23 de Fernando Alonso, danificando o monolugar da Aston Martin e levando à sua saída de pista, com uma batida forte nas proteções do circuito brasileiro, com muitos danos no A523.

Ao contrário de ontem, uma vez que não havia previsão de chuva para esta sessão, não houve grande pressa na saída das boxes, mas os Red Bull foram os primeiros a iniciarem as primeiras voltas rápidas. Por isso, foi Max Verstappen quem primeiro estabeleceu um tempo de referência, com 1:11.888s com pneus médios como é obrigatório no Sprint Shootout, no entanto Carlos Sainz e Lewis Hamilton bateram o registo do neerlandês no final das suas primeiras voltas rápidas, com o piloto espanhol da Ferrari a passar para a frente da tabela de tempos, com 1:11.796s.

Kevin Magnussen completou a sua primeira volta e ficou a 0.262s do tempo de referência de Sainz, passando a ocupar o quinto posto, na frente de Lando Norris, com um bom tempo naquela altura.

🚩 RED FLAG 🚩



Esteban Ocon has crashed out of the Sprint Shootout!



The Frenchman is out of the car #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/tYAcVO0maU — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Quando Lando Norris estava em volta rápida, tendo realizado o melhor tempo no setor 1, Esteban Ocon bateu na roda dianteira esquerda do AMR23 de Fernando Alonso, depois de ter tentado segurar o Alpine na saída do ‘Esse’ de Senna, e sofreu uma batida forte que levou à bandeira vermelha. Enquanto isso, o carro do piloto espanhol da Aston Martin ficou com danos na suspensão dianteira, mas Alonso conseguiu chegar à box.