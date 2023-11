GP São Paulo F1: sabe quando Max Verstappen começou a gerir pneus na Sprint? “na volta de formação” | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull Racing), Lando Norris (Mclaren) e Sergio Pérez (Red Bull Racing) foram os três primeiros classificados na Corrida Sprint, com o piloto da McLaren a dividir os dois Red Bull.

Verstappen passou o Norris na Curva 1, e a pouco e pouco foi afastando, mas nunca muito, pois confessou depois…não ter atacado uma única volta: “o meu arranque não foi muito bom, mas depois a segunda parte foi muito forte e consegui aproximar-me e isso ajudou, claro, no início da corrida. Sabemos que 24 voltas por aqui é tudo uma questão de gestão de pneus e isso foi incrivelmente difícil. No ano passado estávamos a ter muitas dificuldades com isso já na corrida Sprint e foi por isso que fui um muito cuidadoso. Mas correu tudo bem. Quer dizer, durante toda a corrida, os pneus não davam um feeling muito bom aqui e ali mas com a gestão que fizemos, acho que resultou e ganhámos a corrida”, disse Verstappen que, quando lhe perguntaram em que altura da corrida é que começou a gerir os pneus: “Na volta de formação…”

Verstappen passou Lando Norris no início e, depois disso, controlou o ritmo, mantendo o piloto da McLaren afastado: “Acho que é tudo uma questão de gestão. A certa altura da corrida, parecia que o Lando estava a recuperar um pouco, mas depois voltei a ter uma melhor sensação com o carro e consegui cuidar um pouco melhor dos pneus e consegui afastar-me novamente no final, por isso sim, foi renhido. E acho que amanhã (hoje) também temos paragens nas boxes durante a corrida, por isso nunca se sabe o que pode acontecer” disse Verstappen que sabe que o arranque vai ser diferente com a carga máxima de combustível: “vamos descobrir amanhã…”