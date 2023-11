GP São Paulo, F1: Russell considera errado culpar Mike Elliott pelos problemas dos Mercedes | AutoSport

Elliott assumiu o cargo de Diretor Técnico em 2021 para substituir James Allison, mas o W13, que ficou famoso pelo conceito “sidepod zero”, não alcançou aquilo que a equipa pretendia, assim como o seu sucessor, o W14, reforçando a mesma filosofia da equipa. Pouco depois do arranque da época 2023, a Mercedes anunciou que Elliott e Allison trocavam de funções, com Allison a retomar a liderança técnica enquanto Elliott se tornava CTO, uma posição de chefia mais ampla.

George Russell salientou que Mike Elliott, que esteve 11 anos na Mercedes tendo sido Diretor Técnico da estrutura e decidiu agora colocar um ponto final na sua ligação com a equipa de Brackley, não pode ser considerado o único culpado dos problemas com os dois mais recentes monolugares produzidos.

