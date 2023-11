GP São Paulo, F1: Ritmo impressionante de Max Verstappen | AutoSport

As palavras de Lando Norris via rádio para o seu engenheiro dizem tudo. Os pneus do MCL60 degradaram-se mais durante a Sprint e não foi possível acompanhar o ritmo de Verstappen, perdendo a oportunidade para vencer a Sprint, ainda que demonstre novamente que o carro de Woking está na luta pelos pódios. Vai sendo suscetível a mudar de comportamento de circuito para circuito ou com alterações nas condições da pista, mas em regra geral acontece o mesmo aos Mercedes e aos Ferrari.

Não gosta do formato Sprint, mas Max Verstappen não se dá ao luxo de desperdiçar vitórias na Fórmula 1. “Tirou bilhete” para o triunfo nos primeiros metros da corrida de 24 voltas, geriu o andamento depois de Lando Norris ter passado por dificuldades na volta inaugural e ter recuperado a vice-liderança e cruzou a linha de meta pela última vez com 4.287s de vantagem para o segundo classificado.

