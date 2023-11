GP São Paulo, F1: Repreensão para Lando Norris e Yuki Tsunoda | AutoSport

Neste caso os comissários determinaram que Yuki Tsunoda completou a volta e “manteve o seu delta durante a maior parte da volta”, mas quando ultrapassou a segunda linha de SC, Charles Leclerc estava a sair do pitlane e por isso o piloto japonês abrandou para criar margem para o adversário da Ferrari. Tsunoda afirmou na sua audição que preferiu não ultrapassar Leclerc, receando que fosse mais tarde acusado de impedimento. Por isso, excedeu o delta pré-definido. Enquanto Tsunoda abrandou na sua volta, também Lando Norris, que seguia mais atrás, teve de fazer o mesmo, incorrendo na mesma infração. Em ambas as situações, os comissários “determinam que os pilotos poderiam ter feito mais para gerir melhor o tempo delta e, por conseguinte, consideram adequada a repreensão”.

