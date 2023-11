GP São Paulo, F1: Quatro pilotos chamados aos comissários | AutoSport

Quatro pilotos foram convocados pelo Colégio de Comissários Desportivos depois de, alegadamente, não terem seguido as novas instruções do diretor de corrida relativas a criarem espaço para os seus adversários na via de saída das boxes.

O diretor de corrida Niels Wittich, na sequência de incidentes ocorridos em Singapura e no México, por causa dos pilotos ficarem parados no pitlane para criarem margem para os adversários à sua frente, deliberou que para os pilotos esperarem na via de saída das boxes, e não na via mais rápido do pitlane os pilotos têm de passar pela curva à esquerda e colocarem-se do lado esquerdo num ritmo mais lento, permitindo espaço para outros pilotos passarem.

George Russell e Esteban Ocon e Pierre Gasly alegadamente não cumpriram essa diretiva, o que lhes vale uma visita aos comissários, enquanto Sergio Pérez será ouvido por ter sido um dos prejudicados nestas situações.