GP São Paulo, F1: Pérez acredita na ajuda de Verstappen, mas neerlandês espera não seja preciso | AutoSport

Com 20 pontos a separarem Sergio Pérez e Lewis Hamilton na luta pelo vice-campeonato, o piloto mexicano da Red Bull acredita poder contar com a ajuda do seu companheiro de equipa neste particular, mas Max Verstappen, depois do episódio do ano passado no mesmo circuito, espera que isso não seja preciso, salientando que seria “melhor para todos”.

No ano passado, na prova em São Paulo, Max Verstappen recusou deixar passar Sergio Pérez para o mexicano somar mais pontos. Agora, estando o seu companheiro de equipa 20 pontos à frente de Lewis Hamilton, o tricampeão do mundo de Fórmula 1 espera que o problema não se coloque novamente. “Estou confiante de que o Checo pode ficar à frente [de Hamilton], porque acho que, em regra geral, temos o carro mais rápido. E acho que no ano passado também não se falou muito nisso antes do fim de semana da corrida. Mas sim, esperemos que não cheguemos a essa situação [ter de deixar passar Pérez], acho que é melhor para todos”, disse Verstappen em conferência de imprensa no Brasil. Já o segundo classificado do campeonato, acredita que pode contar com o seu companheiro de equipa. “Não pensamos nisso”, explicou Sergio Pérez. “Mas acho que se a situação surgir, tenho certeza de que terei o apoio de Max”.

Será interessante perceber como se entendem os companheiros de equipa no que resta da temporada, especialmente no Grande Prémio de São Paulo, uma vez que com corrida Sprint há mais pontos em “jogo”, depois de Verstappen ter alcançado o tricampeonato e a Red Bull ter confirmado novo título de construtores.

Foto: Chris Graythen/Getty Images/Red Bull Content Pool