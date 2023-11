GP São Paulo, F1: Os dois Haas e os Alpine ficam de fora no Q2 | AutoSport

Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen e Alexander Albon foram eliminados no Q2, num segmento da qualificação em que Lando Norris foi o piloto mais rápido.

Como não choveu no Q1, como era previsto, e as condições da pista foram melhorando, os pilotos tiveram a necessidade de utilizar mais jogos de pneus macios do que seria expectável, por isso a dúvida se poderia haver uma surpresa no final do Q2.

Os dois Red Bull saltaram para o topo da tabela de tempos no final da primeira volta rápida, mas Lando Norris (com pneus macios usados) e Oscar Piastri, colocaram-se entre o mais rápido Max Verstappen (1:10.162s) e Sergio Pérez.

Com a traseira do Mercedes a querer fugir durante a sua volta rápida, Lewis Hamilton ficou-se pelo sexto tempo na sua segunda tentativa, enquanto George Russell ascendeu ao segundo lugar a 0.154s do tempo de Verstappen, tendo sido batido pouco depois pelo registo de Carlos Sainz. Assim, o piloto neerlandês da Red Bull mantinha-se no topo da tabela de tempos para as últimas tentativas de voltas rápidas, com uma margem de 0.092s.

Quem bateu o tempo de Verstappen foi Lando Norris, com 1:10.021s registado, mantendo os quinze pilotos separados por menos de um segundo.

Alexander Albon, depois da sua volta ter sido apagada por exceder os limites de pista, não regressou à pista, mantendo-se na garagem nos instantes finais, quando havia muitos pilotos a discutir uma vaga no Q3.