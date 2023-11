GP São Paulo, F1: Os dois Haas e Gasly eliminados no SQ2 | AutoSport

Depois de uma longa paragem entre a bandeira vermelha nos momentos finais do SQ1 e o início do SQ2, com a reparação das barreiras onde Esteban Ocon bateu violentamente, sem a presença de Fernando Alonso, cujos danos no seu monolugar, devido à colisão do piloto francês da Alpine, não permitiram a sua continuação na sessão que ordena a grelha de partida para a corrida Sprint de mais logo.

Max Verstappen voltou a ocupar o primeiro lugar da tabela de tempos, com 1:11.449s, ficando o Sergio Pérez a 0.162s, mas depois da sua primeira volta rápida, Carlos Sainz saltou para o segundo posto, ficando entre o neerlandês e o mexicano da Red Bull, a 0.132s do tempo de referência.

Verstappen melhorou ainda o seu registo, para 1:11.262s, enquanto Daniel Ricciardo saltou para o segundo posto da tabela de tempos, antes de Sergio Pérez terminar a sua volta com um registo mais rápido do que o seu companheiro de equipa. No entanto, Lando Norris foi ainda mais rápido do que o piloto da Red Bull, terminando o SQ2 com o registo mais rápido, completando a volta em 1:11.221s.

Eliminados estavam os dois Haas, com Kevin Magnussen na frente de Nico Hülkenberg, seguidos de Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Fernando Alonso, que não participou.