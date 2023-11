GP São Paulo, F1: Objetivo da AlphaTauri é alcançar Williams até final da temporada | AutoSport

A AlphaTauri precisou de uma corrida para passar do último lugar que ocupava no mundial de construtores de Fórmula 1 antes do México, para o oitavo posto, em igualdade pontual com a Alfa Romeo e a 12 pontos da Williams, que é passou agora a ser o grande objetivo da equipa italiana até ao final da temporada, garantiu Franz Tost.

O chefe de equipa da AlphaTauri tem apenas mais três rondas à frente da estrutura, passando a ser consultor no próximo ano, mas pretende alcançar o sétimo lugar da classificação e com isso, ultrapassar a Williams. A equipa britânica cedo mostrou mais argumentos para “liderar” o grupo de equipas do fundo da tabela, mas graças às evoluções introduzidas nos monolugares da Alfa Romeo e da AlphaTauri, os adversários têm conseguido somar pontos, abrindo a luta pelo 7º lugar. No entanto, a Williams continuou a conquistar pontos nas últimas 3 corridas. Tost considera que Daniel Ricciardo, que terminou o GP do México no 7º posto, vai ser uma ajuda na reta final da temporada. “Foi muito importante para toda a equipa, porque precisamos de um piloto experiente”, explicou Tost ao Motorsport-Total.com, acreditando que Ricciardo é “a escolha certa”.

O chefe de equipa da AlphaTauri diz que “esperava que a equipa somasse pontos mais cedo ou mais tarde porque não estávamos tão mal como parecíamos”, acrescentando que “tivemos um pouco de azar, especialmente com Daniel em Zandvoort”. Mas as atualizações no o AT04 funcionaram bem e recentemente foram dados “grandes passos em frente”, por isso, é possível conquistar mais pontos. “Já somamos onze pontos em duas corridas e ainda temos mais três corridas pela frente”, explicando ainda que “talvez possamos batê-los [à Williams]. É claro que esse é o objetivo”.

