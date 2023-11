GP São Paulo, F1: Nível de degradação dos pneus surpreendeu Alexander Albon | AutoSport

A Williams decidiu montar pneus médios no carro de Logan Sargeant para a corrida Sprint, ao contrário do que aconteceu no FW45 de Alexander Albon, que partiu ao lado do seu companheiro de equipa na última fila da grelha de partida com pneus macios. No entanto, o piloto tailandês mostrou-se surpreendido pela alta degradação dos pneus em todo o pelotão, acreditando que a estratégia para a corrida de hoje tenha muito peso no resultado final.

“O ritmo foi razoável, mas a degradação para a maioria dos pilotos foi enorme, por isso, para ser honesto, é uma sensação terrível para conduzir”, explicou Albon no final da corrida de ontem, apesar de ter encontrado um esapço entre o pelotão sem carros à sua frente, depois de ter recuperado algumas posições no início da Sprint, conseguindo desta forma, gerir melhor os seus pneus. “É uma situação estranha, porque quando se tem tanta degradação, seria de esperar que se usassem pneus mais duros, mas os pneus duros são tão maus aqui, sendo os macios os únicos pneus com uma aderência razoável”.

A Williams decidiu-se por duas estratégias diferentes para poder recolher mais dados sobre os diferentes compostos, mas Sargeant terminou no último posto da classificação, “preso” no comboio de DRS que se formou à sua frente. Com mais ar limpo, Albon considera que “a estratégia vai ser bastante interessante amanhã [hoje, durante o Grande Prémio], uma vez que, em última análise, vai depender da degradação [dos pneus]”.