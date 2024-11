GP São Paulo F1: Mercedes frustra expectativas, ‘luta’ na chuva e fica fora do pódio

A Mercedes perdeu uma boa chance de pódio e sofre com estratégia no chuvoso GP de São Paulo. George Russell lidera no início, mas a equipa enfrenta revés com bandeira vermelha e termina em p4 e P10.

Esperava-se bem mais da Mercedes no Brasil, especialmente do lado de George Russell pois já se tinha percebido que Lewis Hamilton estava com imensas dificuldades no carro.

O azar que tiveram com a bandeira vermelha foi o mesmo da McLaren, e perderam a hipótese de um pódio, talvez algo mais. No final, George Russell terminou em quarto e Lewis Hamilton em décimo no Grande Prémio de São Paulo, Russell liderou o pelotão à entrada da Curva 1, depois de uma forte partida de P2, liderou o pelotão até um período de VSC na volta 28. Aproveitando o período de VSC, que coincidiu com um forte aguaceiro, a equipa chamou George Russell às boxes para colocar pneus intermédios novos, seguido por Norris a partir da P2. George regressou a P4 e foi ultrapassado por Norris para P5 antes da bandeira vermelha.

Após a bandeira vermelha, George subiu para P4, mas não conseguiu progredir mais.

Hamilton arrancou de P14 devido a incidentes com outros carros na qualificação e fez uma corrida muito disputada para garantir o último ponto. Lutando durante toda a corrida pela aderência traseira e confiança, passou o último período preso atrás do carro mais lento de Lawson, incapaz de passar nas condições de piso molhado.

Para Andrew Shovlin, Diretor de Engenharia: “o Lewis teve dificuldades em ganhar confiança no carro e não passou da Q1, o George conseguiu ganhar mais confiança na traseira, em particular, e conseguiu um forte P2 na grelha. Depois, o George andou bem na frente do pelotão até que o VSC apareceu ao mesmo tempo que uma forte chuva. Quisemos aproveitar essa oportunidade para trocar os pneus intermédios gastos e fomos seguidos até às boxes por Norris, que partiu do segundo lugar, enquanto Verstappen e os pilotos da Alpine ficaram em pista e apostaram num Safety Car ou numa bandeira vermelha, que acabou por acontecer.

Quando a corrida recomeçou, com toda a gente com pneus novos, George conseguiu passar Leclerc para a P4, mas depois ficou preso atrás de um carro mais lento e não conseguiu ultrapassar, sem DRS disponível. Foi a mesma história para Lewis, um pouco mais atrás, que subiu para os pontos, mas não conseguiu passar Lawson, apesar de várias tentativas. O P4 e o P10 parecem ser uma recompensa escassa depois de termos liderado a primeira parte da corrida, mas há muito para aprendermos com este fim de semana e com as últimas três corridas.”