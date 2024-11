GP São Paulo F1: McLaren tropeça no domingo, mas consolida vantagem nos construtores

Tendo em conta a dobradinha de sábado na corrida Sprint, a McLaren tinha tudo para levar esse embalo para a corrida de domingo, até porque com Max Verstappen a partir tão atrás era por demais importante uma boa prestação, se possível repetir o dia de sábado, mas muito do que podia fazer mal, a McLaren fez. É verdade que tem sido consistentemente forte, mas este domingo a McLaren, sem se espalhar ao comprido, tropeçou várias vezes…

Lando Norris terminou a corrida em sexto e Oscar Piastri em oitavo. É verdade que a McLaren teve azar com a altura escolhida para levar Norris às boxes, mas essa foi uma decisão que à posteriori todos sabemos ter sido errada, mas também sabemos que não existem ‘bruxos’ para advinhar o que se vai passar a seguir. Claramente a bandeira vermelha prejudicou as suas chances, e de repente passou de luta pela liderança para andar a lutar pelo sexto lugar.

Mas não se pode deixar de dizer que a McLaren teve falta de ritmo, e mesmo sem todos os acontecimentos excecionais, o desempenho de Verstappen no domingo teria provavelmente colocado em risco uma vitória da McLaren, até porque os Ferrari e os Mercedes também não estavam nos seus dias. O mais positivo de tudo foi mesmo a McLaren ganhar pontos à Ferrari no campeonato de construtores, tendo agora 36 pontos de avanço para a Ferrari. Já o campeoanto de piloto é para esquecer este ano, pois ficou resolvido no Brasil, ainda que não em termos matemáticos.

Para Andrea Stella, Diretor da Equipa: “Foi um dia agitado em São Paulo, o que não é surpreendente dadas as condições variáveis. Parabéns ao Max, que fez uma recuperação impressionante da parte de trás da grelha, e também à Alpine por ter terminado com um duplo pódio.

As circunstâncias não jogaram a nosso favor hoje. O momento da bandeira vermelha, em particular, depois de termos mudado de pneus, foi infeliz. Foi difícil fazer progressos hoje, tanto para o Lando como para o Oscar. Não lhes demos um carro com ritmo suficiente para ultrapassar numa corrida sem que o DRS fosse ativado.

Infelizmente, também recebemos uma penalização quando o Oscar entrou em contacto com o Liam Lawson, o que nos custou uma posição no final da corrida.

No entanto, no geral, saímos deste fim de semana com uma margem maior no Campeonato de Construtores. É uma competição incrivelmente dura este ano, por isso quero elogiar o trabalho do Lando e do Oscar hoje, por se manterem na pista, terminarem a corrida e nos permitirem ultrapassar os nossos rivais mais próximos.

Também quero agradecer a todos os que estão em Woking por terem feito os melhoramentos e atualizações nas últimas três corridas, e um grande obrigado a toda a equipa pelos seus esforços e pelo excelente trabalho nesta atarefada corrida tripla.

Há muito a aprender com o dia de hoje e fá-lo-emos nos próximos dias.

A nossa atenção está agora virada para as últimas três corridas da época.”