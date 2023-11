GP São Paulo, F1: McLaren perdeu hipótese de lutar pela pole position | AutoSport

Lando Norris alcançou o sétimo posto da tabela de tempos no final da sessão de qualificação do GP de São Paulo, enquanto Oscar Piastri não registou qualquer tempo no complicado Q3, depois de ter perdido o controlo do MCL60 e ter saído de pista, mas ambos estavam muito fortes durante a sessão, podendo estar na luta pela pole position em condições normais.

A McLaren parece ter reagido de forma diferente à previsão da deterioração das condições meteorológicas e da pista de Interlagos na Q3, não fazendo sair imediatamente Oscar Piastri para o pitlane, numa altura em que a maioria dos pilotos já tinham em fila visto o semáforo verde incluindo Lando Norris. As condições traiçoeiras fizeram o resto. O australiano acabou por sair de pista e nem ter registado qualquer tempo, ficando com o décimo posto da grelha de partida.

Por seu turno, Lando Norris afirma que podia ter terminado na pole, nada que seja uma surpresa, uma vez que o britânico já tinha dado sinais positivos no Q2, quando terminou esse segmento com o melhor registo. O carro de Woking estava, nas palavras de Norris, “fantástico” e correspondeu sempre que o piloto exigiu. Terminou desapontado, assim como deverá estar Piastri e toda a equipa, mas avisa que nada poderia ter sido feito.

As condições mudaram bastante e poderiam até ter terminado os dois pilotos as suas voltas e não terem conseguido estar entre os mais rápidos, mas fica no ar a dúvida se poderiam ter terminado nos primeiros lugares da grelha. Em todo o caso, foi uma oportunidade falhada, que terá de ser recompensada com uma corrida de recuperação no domingo.