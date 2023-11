GP São Paulo, F1: Max Verstappen vence a Sprint em Interlagos | AutoSport

Vitória de Max Verstappen na última corrida Sprint da temporada, conseguida graças à manobra de ultrapassagem a Lando Norris ainda na primeira curva, pouco metros depois do arranque para as 24 voltas da prova mais curta do fim de semana do Grande Prémio de São Paulo. O neerlandês terminou a corrida com 4.287s de vantagem para o piloto da McLaren, que ainda perdeu mais uma posição na volta inaugural da Sprint para George Russell, recuperando-a na quinta volta.

Uma das surpresas da corrida foi o facto dos Mercedes degradarem mais os pneus do que o esperado e por isso não conseguiram aguentar o ritmo dos adversários. Aconteceu com Russell, que perdeu o terceiro posto para Sergio Pérez, e o mesmo se verificou com Lewis Hamilton, que não conseguiu acompanhar Charles Leclerc e Yuki Tsunoda nas voltas finais, terminando no sétimo posto, enquanto o monegasco foi quinto classificado e o piloto japonês sexto, conquistando os primeiros pontos para a AlphaTauri em Sprint esta temporada.

A fechar os lugares pontuáveis ficou Carlos Sainz, que foi inicialmente pressionado por Daniel Ricciardo, mas conseguiu escapar ao australiano e aos restantes perseguidores, quando o Ricciardo teve necessidade de se defender dos ataques do seu compatriota Oscar Piastri. Este viria a ultrapassar o piloto da AlphaTauri, mas até ao final das 24 voltas Ricciardo foi capaz de recuperar o nono posto, terminando Piastri no décimo lugar e pressionado por Fernando Alonso.

Houve muitas lutas interessantes durante toda a corrida, mesmo fora das posições pontuáveis. Outra nota de destaque para o facto dos pneus médios experimentados por ambos os pilotos da Haas e Logan Sargeant não terem qualquer efeito na Sprint.

Com a presença de todos os 20 pilotos, depois de um esforço tremendo da Alpine e da Aston Martin para colocar na grelha os carros de Esteban Ocon e Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg e Logan Sargeant optaram por arrancar de pneus médios, enquanto os restantes partiram de macios. Entre os piloto do top 10, apenas Yuki Tsunoda partiu com um jogo de pneus macios novos.

Quando os semáforos se apagaram, Max Verstappen colocou-se lado a lado com Lando Norris, ultrapassando o piloto da McLaren na travagem para a curva 1, aproveitando o facto de estar do lado da trajetória interior. Enquanto isso, com uma partida lenta, Sergio Pérez perdeu a posição para George Russell e Lewis Hamilton. Ainda na volta inaugural, Lando Norris perdeu mais uma posição, sendo ultrapassado por Russell.

No início da volta 4, Pérez recuperou uma posição, deixando Hamilton para trás, mas o piloto britânico tentou responder na reta após a curva 3, entrando nesta luta Charles Leclerc. Mais más notícias para a Mercedes na volta seguinte, no mesmo local, quando Russell foi ultrapassado por Lando Norris, que ascendeu ao segundo posto e começando a perseguição ao líder Max Verstappen.

Sem ritmo para acompanhar Norris, que por sua vez deixava Verstappen abrir uma vantagem superior ao DRS, George Russell perdeu a terceira posição para Sergio Pérez na travagem para a curva 1 na volta 8. No entanto, o piloto mexicano da Red Bull não conseguiu ser perfeito no ‘Esse’ de Senna e o britânico recuperou a posição que tinha perdido metros antes. Os dois pilotos ficaram perto um do outro, tentando novamente a manobra o mexicano na volta 10, desta vez com mais sucesso. Russell foi incapaz de se manter junto da traseira do RB19 de Pérez, que abriu uma vantagem de mais de 1 segundo nessa mesma volta.

Yuki Tsunoda mantinha-se na traseira do Ferrari de Charles Leclerc, que era sexto classificado, beneficiando dos pneus macios novos, enquanto Daniel Ricciardo fazia o mesmo a Carlos Sainz, que era oitavo e fechava as posições pontuáveis. O piloto australiano conseguiu a ultrapassagem ao adversário espanhol numa manobra muito vistosa pela trajetória exterior da curva 1, mas Sainz conseguiu recuperar a posição na reta seguinte, beneficiando do DRS. Com esta luta, os adversários que seguiam atrás encurtaram a diferença para Sainz e Ricciardo, com Oscar Piastri logo atrás, seguindo-se Pierre Gasly que era fortemente pressionado por Fernando Alonso. Repetiu-se a situação entre Ricciardo e Sainz, mas na segunda vez, Piastri aproveitou e durante a volta 14 conseguiu ultrapassar o seu compatriota, ascendendo ao nono posto, enquanto Alonso fez o mesmo a Gasly, se bem que o francês deu bastante luta durante meia volta. Quem beneficiava era Lance Stroll, que ficava a meio segundo de Gasly.

Na frente, Lando Norris encurtou a diferença para o líder do pelotão Max Verstappen, que pediu à sua equipa para poder aumentar o ritmo. Concedido o pedido, Verstappen passou a ter 1.8s para o seu perseguidor, numa luta, se bem que à distância, a dois, uma vez que Sergio Pérez seguia a mais de 8 segundos do britânico.

Já dentro das últimas três voltas, Hamilton não aguentou o ritmo mais alto do Ferrari de Leclerc, tendo sido ultrapassado pelo piloto monegasco, enquanto Yuki Tsunoda aproveitou para se colocar ao seu lado na reta oposta, não conseguindo nessa oportunidade capitalizar o facto de estar na trajetória interior para a curva 4. Teve sucesso mais à frente, subindo ao sexto posto.

Até ao final da Sprint não houve mais alterações nas posições pontuáveis, enquanto Fernando Alonso pressionou Oscar Piastri quase até à meta, que entretanto já tinha perdido a nona posição para Daniel Ricciardo.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool