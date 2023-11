GP São Paulo, F1: Max Verstappen conquista pole position em qualificação condicionada | AutoSport

Max Verstappen conquistou a pole position do Grande Prémio de São Paulo com o tempo de 1:10.727s, tendo a seu lado Charles Leclerc, enquanto a Aston Martin colocou os seus dois pilotos na segunda fila da grelha de partida para a corrida de domingo, com Lance Stroll a ser mais rápido do que Fernando Alonso. A sessão foi interrompida quando ainda faltavam mais de quatro minutos para o final da Q3, uma vez que o estado do tempo agravou-se de tal forma, que parecia que tinha caído a noite em Interlagos e os pilotos tiveram muitas dificuldades para completar uma volta rápida. Houve até quem não conseguisse registar uma volta rápida.

Acabou por ser um final de sessão muito menos emotivo do que podia ter sido, uma vez que assistimos a uma das melhores qualificações do ano, com margens tão curtas no Q1 e Q2, e com um resultado final pode não comprovar a 100% o andamento de todos os carros e pilotos. Será, por isso, de esperar por uma boa corrida no domingo, depois da grelha de partida estar um pouco mais “baralhada” do que seria de esperar.

Com a interrupção da sessão de forma definitiva, houve surpresas para a ordenação da grelha de partida. Os dois pilotos da McLaren não tiveram muita pressa para sair do pitlane, assim como Sergio Pérez, e por isso ficaram em posições mais longe do que o previsto, uma vez que sofreram com a chuva que começou a cair no início do terceiro segmento da qualificação.

Os dois pilotos da Mercedes terminaram as suas voltas com um tempo mais lento do que os Aston Martin, com Lewis Hamilton a ser um pouco mais rápido do que George Russell. Lando Norris obteve o sétimo posto da grelha de partida e terá ao seu lado Carlos Sainz, enquanto Sergio Pérez e Oscar Piastri, que não conseguiu registar um tempo no Q3, a fecharem os dez pilotos que disputaram o segmento final da qualificação.

Depois de ter ameaçado durante os dois primeiros segmentos da sessão de qualificação, a chuva apareceu minutos antes do início da decisão da pole position, colocando uma pressão adicional aos dez pilotos que discutiram o Q3. Foi visível nas imagens os espectadores a passarem a usar capas, mas quando os carros entraram em pista, a chuva era muito pouca, no entanto a cor do céu não enganava. Parecia noite quando Max Verstappen iniciou a sua volta rápida, candidato natural à pole position. O neerlandês terminou a primeira tentativa com 1:10.727s.

Os McLaren, que se tinham mostrado rápidos nos restantes segmentos, entraram mal no Q3, com o sétimo lugar de Lando Norris e uma saída de pista de Oscar Piastri, que levou Pérez a ter de levantar o pé do acelerador, uma vez que vinha atrás do australiano.

Com a chuva a cair com mais intensidade nas voltas de entrada no pitlane, seria difícil alguém conseguir rodar em condições para bater os tempos das primeiras tentativas, até que a direção de prova decidiu mostrar a bandeira vermelha, informando que a sessão não seria retomada.

O que aconteceu durante a qualificação:

No final do primeiro segmento da sessão de qualificação do Grande Prémio de São Paulo, com cerca de meio segundo a separar os 17 primeiros do Q1.

Oscar Piastri foi o primeiro piloto a completar a volta rápida na Q1, passando a ser a referência com 1:11.494s, mas rapidamente Lance Stroll passou para o topo da tabela de tempos, batido pouco depois por Max Verstappen e Lando Norris, que terminou a volta em 1:10.623s. Lewis Hamilton, ficando a 0.261s de Norris, ficou à frente de Verstappen no segundo posto da tabela de tempos.

Um incidente, que envolveu George Russell e Pierre Gasly, será investigado após a sessão, podendo tratar-se de um impedimento no final da saída das boxes. O piloto britânico estava mais lento no final do pitlane, o que agora é permitido pelas notas do diretor de corrida, mas não pareceu estar o mais à esquerda possível, que é exigido, enquanto Gasly seguia atrás mais rápido e teve de travar para não bater no Mercedes.

Com novos jogos de pneus macios, os pilotos regressaram à pista para o final da Q1, prevendo-se chuva para os instantes finais, passando Charles Leclerc para a frente da tabela de tempos, com 1:10.472s.

A três minutos do fim do primeiro segmento da qualificação, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Zhou Gunayu, Kevin Magnussen e Logan Sargeant estavam em lugares de eliminação.

Nas últimas voltas rápidas, com a pista a melhorar rapidamente, George Russell passou ao primeiro lugar com 1:10.340s, enquanto Hülkenberg saltou para os três primeiros e saiu da zona de eliminação. Quem não conseguiu escapar foi Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, que se juntaram ainda Valtteri Bottas, Logan Sargeant e Zhou Guanyu.

Houve ainda mais duas situações de possível impedimento na via de saída das boxes, com um episódio a envolver Max Verstappen, que teve de ir com duas rodas fora do asfalto.

Como não choveu no Q1, como era previsto, e as condições da pista foram melhorando, os pilotos tiveram a necessidade de utilizar mais jogos de pneus macios do que seria expectável, por isso a dúvida se poderia haver uma surpresa no final do Q2.

Os dois Red Bull saltaram para o topo da tabela de tempos no final da primeira volta rápida, mas Lando Norris (com pneus macios usados) e Oscar Piastri, colocaram-se entre o mais rápido Max Verstappen (1:10.162s) e Sergio Pérez.

Com a traseira do Mercedes a querer fugir durante a sua volta rápida, Lewis Hamilton ficou-se pelo sexto tempo na sua segunda tentativa, enquanto George Russell ascendeu ao segundo lugar a 0.154s do tempo de Verstappen, tendo sido batido pouco depois pelo registo de Carlos Sainz. Assim, o piloto neerlandês da Red Bull mantinha-se no topo da tabela de tempos para as últimas tentativas de voltas rápidas, com uma margem de 0.092s.

Quem bateu o tempo de Verstappen foi Lando Norris, com 1:10.021s registado, mantendo os quinze pilotos separados por menos de um segundo.

Alexander Albon, depois da sua volta ter sido apagada por exceder os limites de pista, não regressou à pista, mantendo-se na garagem nos instantes finais, quando havia muitos pilotos a discutir uma vaga no Q3.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool