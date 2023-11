GP São Paulo, F1, Lando Norris: “O ritmo foi sempre alto durante o fim de semana” | AutoSport

“Honestamente, parece uma das piores voltas que completei, por isso estou um pouco surpreso, mas compensei pelo que se passou ontem. Foi bom e estou feliz”, comentou Lando Norris logo após ter terminado o Sprint Shootout. O piloto britânico tinha estado rápido na sessão de qualificação de ontem, mas no complicado e confuso Q3 não alcançou o resultado que desejava. No entanto, partindo de hoje do primeiro lugar da grelha de partida pode ter uma palavra a dizer quanto ao triunfo na Sprint. “O ritmo tem sido sempre alto durante o fim de semana, o carro está forte e estamos no caminho certo, mas será sempre difícil. O Red Bull é sempre rápido, o Max [Verstappen] também, nunca será uma corrida fácil, mas o ritmo [do MCL60] é bom e se tivermos hipóteses [para vencer], farei tudo para que isso aconteça”.

